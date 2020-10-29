Ксения Собчак пожаловалась на угрозы из-за публикации в поддержку Эммануэля Макрона

Французский президент ранее высказался против запрета карикатур на пророка Мухаммеда. Телеведущая прикрепила в своем телеграм-канале скриншот с угрозами и требованиями извинений. Собчак в разговоре с сайтом Znak.com сказала, что планирует обратиться по этому поводу в полицию.

После того, как в середине октября под Парижем был убит преподаватель, показывавший ученикам карикатуры на пророка, президент Франции расценил это как теракт и сказал, что страна не откажется от карикатур. Это спровоцировало критику Макрона в мусульманском мире. Сегодня в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан в церкви, убив трех человек.

Теракт во Франции спровоцировали публикации карикатур на пророка Мухаммеда, — считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Джабаров напомнил, что во Франции проживает около 10 миллионов мусульман.