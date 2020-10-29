В РПЦ назвали заказным расследование о недвижимости семьи патриарха Кирилла

Речь идет о публикации сайта «Проект», в которой говорилось, что на родных предстоятеля зарегистрирована недвижимость на 225 миллионов рублей. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил недоумение в своем телеграм-канале, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, «должен приводить публику в исступление». У любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью, — добавил Легойда.
2020-10-29T18:34:01+03:00
2020-10-29T18:34:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2733370-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 29 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…