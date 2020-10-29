В РПЦ назвали заказным расследование о недвижимости семьи патриарха Кирилла

Речь идет о публикации сайта «Проект», в которой говорилось, что на родных предстоятеля зарегистрирована недвижимость на 225 миллионов рублей. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил недоумение в своем телеграм-канале, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, «должен приводить публику в исступление». У любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью, — добавил Легойда.