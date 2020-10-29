Министерство юстиции включило движение АУЕ в список экстремистских организаций

Соответствующий реестр на сайте ведомства был обновлен сегодня, пишет сайт «Медуза». Ранее Генпрокуратура обращалась по этому поводу в Верховный суд. В пресс-релизе она расшифровывала АУЕ как «Арестантское уголовное единство».



По утверждению прокуроров, высшая судебная инстанция установила, что АУЕ является хорошо структурируемой и управляемой организацией – молодежным движением экстремистской направленности.