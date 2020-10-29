В Минздраве отрицают информацию Reuters по приостановке испытаний российской вакцины

Ранее агентство написало, что добровольцев перестали прививать из-за нехватки препарата. Однако, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сказал РИА Новости, что исследования продолжаются, и целевая численность – 30 тысяч вакцинированных добровольцев – будет достигнута.

Ранее зарубежные эксперты высказывали серьезную обеспокоенность в связи с тем, что препарат под торговой маркой «Спутник» был зарегистрирован до проведения третьей фазы испытаний. В России она началась только в сентябре и пока не завершена.