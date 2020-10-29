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18:32, 29 октября 2020

Верховный Суд США принял два решения, которые касаются подсчета голосов, поданных по почте в двух ключевых штатах

Верховный Суд США в среду принял два решения, которые касаются подсчета голосов, поданных по почте в двух ключевых штатах, и которые способны повлиять на исход выборов. Эти решения — победа для демократов и проигрыш для республиканцев.

75 миллионов американцев на сегодня проголосовали досрочно — отправили бюллетени по почте или опустили лично, и это уже превысило половину от всей явки на выборах 2016 года. Среди тех, кто голосует по почте — преимущественно демократы, так как Демократическая партия бросили все усилия на то, чтобы агитировать людей не приходить на участки в связи с пандемией коронавируса. Дональд Трамп, наоборот, выступает резко против голосования по почте, называя его мошенничеством со стороны демократов. Почта Америки, по которой избиратели отправляют бюллетени и которую президент Трамп отказался дофинансировать в кризис из-за пандемии, предупредила о возможных задержках в пересылке почтовых отправлений. Суд штатов Пенсильвания и Северная Каролина (первая — ключевой неопределившийся штат, а вторую демократ Джо Байден надеется выиграть в этом году) продлили сроки принятия бюллетеней по почте на несколько дней после дня выборов 3 ноября. Республиканцы оспорили эти решения и дошли до Верховного Суда, который им в удовлетворении жалоб отказал.

В случае с Пенсильванией, Верховный Суд отказался решать вопрос о правомочности продления подсчета голосов после выборов до их проведения, но он все еще может рассмотреть этот вопрос после 3 ноября, говорится во вчерашнем решении.



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