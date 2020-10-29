Александр Лукашенко сменил главу МВД и предложил вооружить бывших военных

Министра внутренних дел Юрия Караева Александр Лукашенко назначил своим помощником. Караев возглавлял МВД менее полутора лет, до этого командовал внутренними войсками. Недавно ЕС внес его в санкционный список. В одном из интервью протесты с требованиями отставки Лукашенко в стране Караев сравнил с войной. Его заместитель и другие подчиненные неоднократно публично угрожали применить против демонстрантов боевое оружие. Новым главой МВД стал бывший начальник минской милиции Иван Кубраков, который в телеэфире неоднократно оправдывал жестокие подавления протестов.



По подсчетам издания «Медиазона», во время протестов в августе и сентябре от действий силовиков в Минске пострадали более 1300 человек. Свыше 600 были избиты в отделах милиции и изоляторах. Каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья. Как минимум, трех человек силовики изнасиловали, среди жертв был несовершеннолетий.

Тем временем, Александр Лукашенко, как передает агентство БелТА, создать на базе народных дружин летучие отряды бывших военных, в том числе из тех, кто служил в Афганистане. Президент допустил, что такие дружинники могут получить оружие.

В оппозиции ранее заявили, что с понедельника забастовку начали несколько предприятий. Власти страны это отрицают.

Александр Лукашенко в своих публичных выступлениях отрицает масштаб протестной активности в стране и, судя по всему, сделал ставку на силовиков, — пишет в редакционной статье «Независимая газета». Согласно последним сообщениям из Белоруссии, Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу. При этом он подчеркивает, что о железном занавесе речи не идет.