Полиция задержала таксиста, угрожавшего поджечь себя в офисе «Яндекс.Такси» в Москве

По предварительным данным, у него произошел конфликт с бывшим работодателем.

В столичном МВД подтвердили факт задержания мужчины, который облил себя бензином и угрожал самосожжением на северо-востоке Москвы. По информации телеграм-канала «112», это бывший сотрудник «Яндекс.Такси» Михаил. Директор по связям с общественностью сервиса Владимир Исаев рассказал «Эху Москвы», что у водителя не было причин для конфликта с работадателем.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что 45-летний мужчина, который угрожал причинить себе вред в офисе в Огородном проезде", доставлен для разбирательства в отделение полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщает РБК, полицейские не позволили мужчине нанести себе травмы. Ему вызвана специализированная бригада медиков, проводится проверка.