Мировые цены на основные марки нефти на бирже стремительно опустились, достигнув многомесячных минимумов

Вслед за ними также дешевел рубль по отношению к иностранным валютам.

На пике своего падения стоимость нефти была такой же, как в начале этого лета. Так, на Нью-Йоркской товарной бирже баррель американской марки WTI с поставками в декабре стоил меньше 35 долларов – это минимум с 15 июня. Сейчас, правда, котировки слегка отыгрывают падение, но оно все равно составляет почти 4%. Фьючерсы WTI торгуются на уровне 36 долларов за баррель нефти.

Схожая ситуация складывалась и с североморской смесью марки Brent. В ходе торгов на Лондонской бирже она дешевела почти до 36,5 долларов за баррель – таких показателей не было с мая. В настоящий момент цена барреля Brent — более 37,5 долларов, но и здесь падение также составляет около 4%.

Такое влияние на мировые цены на нефть, по мнению экспертов, оказывают пессимистичные настроения, связанные с эпидемией коронавируса. Они отмечают, что с ускорившимся ростом числа заболевших и вводом новых ограничений спрос на сырье может вновь упасть, передает агентство Reuters. Кроме того, накануне нефть также дешевела более чем на 5% после появления данных о ее коммерческих запасах в США. За неделю они увеличились почти на 4,5 млн баррелей, хотя аналитики ожидали, что рост будет в 3,5 раза меньше.

На этом фоне рубль также преодолел несколько психологических отметок в ходе торгов на Московской бирже. За доллар, к примеру, днем давали почти 79,5 рублей, а курс евро расчетами на «завтра» превышал 93 рубля. Но вслед за отыгрышем нефтяных котировок российская валюта также укрепляется.

Между тем, согласно установленным курсам Центробанка, доллар завтра будет стоить 78,87 рублей, евро – 92,60 рубля.