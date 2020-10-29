Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация в Москве с распространением коронавируса стабилизировалась, число выписанных из больниц превышает количество госпитализированных, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Россия 24» в четверг.

«Должен сказать, что в предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в 10 раз, и на этой неделе видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе. Это говорит действительно о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. Для нас сейчас главное удержать эту планочку и потом потихоньку снижать ее», — сказал Собянин.

Он также сообщил, что впервые за последние недели в Москве в последние два дня с COVID-19 было госпитализировано меньше пациентов, чем выписалось из больниц.

«То есть эти два дня последних произошло небольшое хотя бы, но для нас очень важное, принципиальное уменьшение загрузки коечного фонда», — добавил мэр Москвы.

В России не будет тотальных ограничительных мер из-за коронавируса, — сообщил президент Путин. Он предложил продлить налоговые отсрочки для пострадавших отраслей. Кроме того, в течение года малый бизнес будет освобожден от плановых проверок. Путин напомнил, что для малого и среднего бизнеса уже вдвое снижены страховые взносы, причем на постоянной основе.