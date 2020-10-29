Места массовых захоронений жертв политических репрессий обнаружили археологи под Екатеринбургом

Места массовых захоронений жертв политических репрессий обнаружили археологи во время научно-поисковых работ под Екатеринбургом. Обе зоны расположены на 12 километре Московского тракта, где установлен мемориал. В музее истории Екатеринбурга рассказали, что на этом месте, по разным данным, захоронены от 20 тысяч, до 40 тысяч человек. – сообщает «Коммерсантъ». Завтра в России День памяти жертв политических репрессий.

Каждый год 29 октября тысячи людей приходят к Соловецкому камню в Москве, чтобы поучаствовать в акции «Возвращение имен», посвященной жертвам политических репрессий. В этом году из-за пандемии «Мемориал» организовал онлайн-версию акции. Участники зачитывают имена расстрелянных в годы террора. Трансляция акции «Возвращение имен» продлится до 10 вечера на сайте october29.ru.