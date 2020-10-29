Журналисту «Сноба» Ренату Давлетгильдееву грозит штраф до 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном мероприятии

Журналисту интернет-издания «Сноб» Ренату Давлетгильдееву грозит штраф до 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном мероприятии в день рождения Владимира Путина.

Участники акции Pussy Riot, среди которых был и Давлетгильдеев, 7 октября вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и министерства культуры. Активисты требовали проведения честных расследований убийств и похищений представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, а также отмены закона о так называемой пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Сегодня журналиста «Сноба» задержали и доставили в ОВД Мещанское. Как сообщает юридическая служба «Апология протеста», в протоколе полиции указано, что Давлетгильдеев знал о незаконности своих действий и проигнорировал вероятность наказания. Его также обвиняют в том, что он привлекал внимание людей к проблемам ЛГБТ-сообщества. Сам Ренат с протоколом не согласен и просит прекратить дело ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

Других участников этой акции ранее также задерживали и отпускали после составления протокола о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Активиста Александра Софеева арестовали на 30 суток, признав виновным в повторном нарушении этой статьи.