Суд над полицейскими, обвиняемыми по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пройдет в открытом режиме

Слушания начнутся 11 ноября. Прокуратура на предварительном заседании просила закрыть процесс от слушателей и СМИ. Голунов и его адвокаты настаивали на максимальной публичности. Обвиняемые по делу Голунова – пятеро бывших сотрудников ОВД по Западному округу Москвы: Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев.