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18:15, 29 октября 2020

Судья Люблинского суда Владимир Кузнецов приговорил к 6-ти годам колонии фигуранта дела «Нового величия» Ребровского

Судья Люблинского суда Владимир Кузнецов приговорил к 6-ти годам колонии фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского. Он признан виновным в организации экстремистского сообщества. В качестве дополнительной меры судья предписал Ребровскому наблюдение у психиатра.

Павел Ребровский, находившийся под подпиской о невыезде, приехал к суду с большй спортивной сумкой и пакетом с вещами. Начала заседания он ждал на улице с близкими и адвокатом — Марией Эйсмонт. Она сегодня была в маске с надписью «невыносимо». Поддержать Ребровского к зданию Люблинского суда пришли фигуранты громких политических дел, правозащитники, но людей было значительно меньше, чем на приговоре другим фигурантам дела «Нового величия». Его огласили три месяца назад в том же зале. Он строился на показаниях Ребровского, данных в рамках сделки со следствием, от них он в итоге отказался, из-за чего процесс начался заново. Но, как это было и в основном деле «Нового величия», судья пришел к выводу, что те показания, где он признал вину, достоверны, поскольку они согласуются с установленными обстоятельствами дела. Они легли в основу приговора Ребровскому. Его судья Владимир Кузнецов скороговоркой зачитывал более дух часов – Ребровский слушал его внимательно, ближе к концу было заметно, что он волнуется. Представитель гособвинения с самого начала встал поближе к приоткрытому окну и все заседание провел в телефоне.

Взять под стражу в зале суда — на этих словах Ребровский взял свои вещи — куртку и сумки. Приставы завели его в стеклянный аквариум, надели наручники. 6 лет колонии общего режима и принудительное наблюдение у психиатра. Его адвокат Мария Эйсмонт считает, что этот приговор — это месть за то, что Ребровский отказался от показаний, данных под давлением, и не стал оговаривать других людей. Эйсмонт подчеркнула, что ее подзащитного фактически посадили за участие в нескольких протестных акциях и раздачу листовок – он не связывался с оружием и ничего противоправного не совершал. К тому же в деле, по сути, нет доказательств. Адвокат будет обжаловать приговор.

Дело Ребровского рассматривается повторно. В апреле 2019-го года он заключил досудебное соглашение и получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление, отказался от своих показаний и не признал вины. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.
Дело «Нового величия» – это позор для всей страны, — считает политик Илья Яшин.

Правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов этого дела политзаключенными.



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