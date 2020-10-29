Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу, где сегодня утром совершено вооруженное нападение в церкви Нотр-Дам. Макрон пообщался с сотрудниками полиции, которые участвовали в задержании нападавшего. Макрон назвал нападение актом исламистского терроризма.

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы на всей территории страны. Завтра утром Макрон созовет совет безопасности.

В результате нападения в Ницце погибли не менее 3 человек. Террорист ворвался в храм в центре Ниццы перед утренней мессой. Он успел ранить несколько человек, одной женщине он перерезал горло. Такие подробности рассказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози после посещения места ЧП, заявив о ещё одном ударе, цитата, «исламо-фашизма». По его словам, нападавший постоянно повторял «Аллах акбар».

Погибли по меньшей мере три человека. Полиция тяжело ранила преступника.

Делом о нападении на храм в Ницце занимается Национальная антитеррористическая прокуратура. Премьер-министр Жан Кастекс, который этим утром представлял в Национальной Ассамблее положения о новом карантине во Франции, прервал свою работу, чтобы немедленно отправиться в Антикризисный центр. Нападение в Ницце осудил Французский совет мусульман. Он призвал верующих в знак солидарности отказаться от намеченных на сегодня праздничных мероприятий по случаю Мавлида — дня рождения пророка Мухаммеда.

Спустя два часа в городе Авиньоне полицейские застрелили мужчину, вооруженного ножом. Он кричал «Аллах акбар». Сообщается, что еще одна попытка нападения была в Лионе. Кроме того, неизвестный напал на охранника консульства Франции в Джидде в Саудовской Аравии и ранил его.

В местной полиции сообщили, что нападавший задержан, это подданный королевства. Несколько минут назад стало известно о том, что в парижском регионе полиция задержала человека, который планировал устроить такое же нападение, как в Ницце. Об этом сообщила в Твиттере глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

В Москве усилены меры безопасности у здания посольства Франции, куда сегодня пришли десятки мусульман. Они говорят, что возмущены публикацией карикатур на пророка Мухаммеда и позицией руководства Франции.

Молодые люди, преимущественно в спортивных костюмах с прикрытыми масками лицами организовали пикеты возле особняка на Большой Якиманке, где располагается французского представительство. В руках они держали листы бумаги с портретами французского президента, его супруги и перечеркнутым названием еженедельника Шарли Эбдо, чьи карикатуры на пророка Мухаммеда вызывают гнев отдельных верующих. Сатирическое издание один из пикетчиков назвал газетой террористической исламофобии.

Протестующие осуждают Макрона за сделанные им после теракта в Париже заявления, заявляют, что оскорблены ими, однако выступают против радикализма, в частности осуждают сегодняшнее нападение в Ницце.

Возле посольства дежурили несколько автобусов полиции. Силовики вмешались в происходящее лишь однажды, когда участник бросил фотографию Микрона на асфальт и наступил на нее. Активиста отвели в сторону, но задерживать не стали, рассказал «Эху» один из очевидцев. Мероприятие, как ни странно, прошло без задержаний. Документы у участников не проверяли.

Мусульмане пообещали снова прийти в посольству завтра после полудня.

Журналист «Новой газеты» Кирилл Мартынов называет избирательным отношение полиции к мусульманам, которые проводят стихийную акцию протеста у посольства Франции.

Стоит напомнить, что в Москве запрещены массовые акции из-за коронавируса. Комментариев мэрии «Эху Москыы» получить не удалось.

В Кремле назвали ужасающей трагедией события в Ницце. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в современной России невозможно существование журнала, подобного Charlie Hebdo. Это противоречит закону об оскорблении чувств верующих.

Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Макрону. Он назвал нападение в Ницце циничным и жестоким преступлением и подчеркнул, что россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции.

Представители российских мусульманских организаций также выразили соболезнования в связи с нападением в Ницце. Это большая трагедия для всех. Этому человеку нет оправданий, — сказал ТАСС председатель духовного собрания мусульман муфтий Альбир Крганов. Первый заместитель председателя духовного управления мусульман Дамир Мухитдинов также выразил соболезнования. Он подчеркнул, что Коран, исламская религия и законы шариата категорически запрещают проливать кровь и убивать человека за его взгляды.