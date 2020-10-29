У Шклярова обнаружили коронавирус в больнице США, где он находился на обследовании в качестве меры предосторожности

Политтехнолог Виталий Шкляров, имеющий американское гражданство и освобожденный из-под стражи в Белоруссии, вернулся в США. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Антон Гашинский, он находился в американской больнице на обследовании в качестве меры предосторожности, где у него обнаружили коронавирус.

«28 октября в три часа ночи по московскому времени Виталий Шкляров прибыл из Киева в Вашингтон. Его сразу отвезли в госпиталь, где он до сих пор находится. Сейчас ближайшую неделю он будет там, где его обследуют. Ему сделали тест на COVID-19, и, к сожалению, он оказался положительный. Это был повторный тест», — рассказал адвокат.

А.Гашинский напомнил, что коронавирус был обнаружен у Виталия в СИЗО, в связи с чем у него и возникли проблемы с сердцем.

«Сейчас он опять заболел. Его полностью обследуют и полечат сердце», — отметил он.

В.Шклярова отпустили из республики Белоруссии после состоявшегося 24 октября телефонного разговора Помпео с Лукашенко, который потребовал немедленно отпустить гражданина США политтехнолога Шклярова и позволить ему покинуть Белоруссию.