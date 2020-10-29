Владимир Путин не исключил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране начнется в конце года

По словам президента, оба препарата, которые производят в России, «Спутник» и «ЭпиВакКорона» эффективнее действуют без сбоев. Глава государства сказал, что вакцина поступила уже во все регионы и добавил, что Россия готова плотнее работать с иностранными коллегами в научной сфере.