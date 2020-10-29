Сотрудника журнала «Сноб» будут судить по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия

Ренат Давлетгильдеев был задержан после участия в акции группы Pussy Riot, в ходе которой на зданиях госучреждений в Москве были вывешены радужные флаги. Сейчас журналиста уже отпустили, рассказал в телеграм-канале адвокат проекта «Апология протеста» Мансур Гильманов. Всего в течение нескольких денй после акции были задержаны восемь человек. Один из них – Александр Софеев – получил 30 суток административного ареста. Активисты объяснили, что их действия были направлены против государственной гомофобии.

Сегодня Владимир Путин сказал, что власть с осторожностью, но пониманием относится к нетрадиционному, в том числе бракам.