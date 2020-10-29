Французский премьер-министр объявил о введении усиленного плана по борьбе против терроризма

Соответствующее решение правительство приняло после атаки вооруженного мужчины на прихожан церкви в Ницце. В результате погибли три человека, в сам нападавший получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Вскоре после этого во французском городе Авиньон другой мужчина с ножом напал на полицейских, крича «Аллах акбар!». Его застрелили на месте. А в Саудовской Аравии террорист атаковал охранника консульства Франции. Нападавшего арестовали. Позже французская пресса сообщила о предотвращении в стране третьего за день нападения.