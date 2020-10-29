Белорусский президент Александр Лукашенко предложил усилить отряды народных дружин и дать им вооружение

Об этом он сказал на фоне неутихающих протестов в Минске и других городах.

Народные дружины, по мнению Лукашенко, должны обеспечить защиту «своих домов» — так он объяснил свою идею, передает государственное агентство БелТА. При этом белорусский лидер не уточнил, от кого именно нужно защищаться. Тем не менее, он пошел дальше и предложил создавать так называемые «летучие отряды» и даже привлекать туда бывших военнослужащих и ветеранов войны в Афганистане. Они, уверен Лукашенко, «могут помочь», но в чем, также неизвестно.

В то же время милиция и военные с улиц Минска не уйдут, пока не закончатся протесты, подчеркнул белорусский президент. Он также подтвердил, что лично дал команду на разгон крупного оппозиционного шествия в минувшее воскресенье. Лукашенко утверждает, что протестующие взламывали квартиры и проникали в них, правда, сколько было таких случаев, он не сказал.

Протесты с требованием отставки Лукашенко в Белоруссии продолжаются более 2,5 месяцев, нередко акции разгоняются с применением силы и массовыми задержаниями со стороны силовиков.