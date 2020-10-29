Мэр Уфы умер из-за осложнений после заражения коронавирусом

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии. Ульфат Мустафин боролся с болезнью больше месяца. Ранее глава региона Радий Хабиров сообщал, что болеет глава города довольно тяжело, у него высокий процент поражения легких. Мустафину был 61 год.