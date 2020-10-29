Французская пресса сообщает о предотвращении во Франции третьего за день нападение с ножом

Телеканал C-News со ссылкой на источники в полиции сообщает, что подозреваемый намеревался сесть в трамвай и, как считают правоохранители, готовился совершить теракт. Его называют афганским мигрантом.

Этим утром в Ницце другой мужчина напал на прихожан в церкви и убил трех человек. Позже в городе Авиньон еще один злоумышленник с ножом угрожал полицейским и, по некоторым данным, выкрикивал «Аллах акбар». Его застрелили.

У посольства Франции в Москве российские мусульмане сегодня устроили акцию протеста. Они принесли плакаты с критикой президента Эммануэоя Макрона и французского журнала Charlie Hebdo, ранее публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Несмотря на постановление мэра, запрещающее массовые акции в городе из-за эпидемии, полиция никого задерживать не стала.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов назвал это отношение избирательным. По словам Мартынова, это характеризует положение дел в России – кто является для власти своим, а кто чужим.

Между тем, сообщается, что к посольству Франции, где идет акция протеста, люди начали нести цветы.