Фигуранты дела о крупном хищении при строительстве в Арктике получили по 9 лет колонии

Такие сроки суд в Москве назначил руководителю и учредителю компании «РусАльянсСтрой» Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту, — сообщает агентство Интерфакс. Оба признаны виновными в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств.

По версии следствия, предприниматели заключили контракты на строительство объектов в Чукотском автономном округе, хотя их компания не имела ни кадровых, ни технических, ни финансовых возможностей для работы над проектом. Почти 3 миллиарда рублей, выделенные на строительство, были похищены.