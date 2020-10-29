Росприроднадзор подал рекордный иск к дочерней компании «Газпрома»

Региональное управление ведомства по Астраханской области потребовало взыскать более 220 миллионов рублей из-за загрязнения серой участка земли, расположенного на территории завода. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на карточку дела на сайте регионального арбитражного суда. Дата рассмотрения иска еще не назначена.

Агентство «Интерфакс» отмечает, что сумма иска в десятки раз превышает штрафные выплаты всей группы «Газпром». Компании предлагали возместить ущерб добровольно, однако она отказалась.