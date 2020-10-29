Президент Франции прибыл на место теракта в Ницце

Эммануэля Макрона еще в аэропорту встретил мэр города Кристиан Эстрози. К собору Нотр-Дам их сопровождал усиленный полицейский эскорт, — передает агентство ТАСС. На месте также находятся главы МВД и министерство юстиции.

Сегодня на прихожан собора напал вооруженный ножом человек. Погибли две женщины и один мужчина. Полиция задержала злоумышленника. Вскоре после нападения другой злоумышленник во французском городе Авиньон напал на полицейских и был застрелен на месте. В Саудовской Аравии террорист атаковал охранника французского консульства, но был арестован. Также в эти минуты сообщается о задержании вооруженного ножом человека в городе Лион.