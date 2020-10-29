Бывший водитель сервиса «Яндекс.Такси» в Москве угрожал сжечь себя в офисе компании

Сейчас он уже находится в полиции.

Инцидент произошел в Огородном проезде на северо-востоке столицы. Мужчина, который позднее представился Михаилом, пришел к закрытому офису компании, выбил окна, залез в здание и облил себя бензином. После этого он стал угрожать, что подожжет себя, если ему не дадут поговорить с генеральным директором. Водитель утверждал, что последнее время неоднократно выполнял заказы, однако организация ему за это не заплатила, а после и вовсе заблокировала возможность развозить пассажиров. В интервью «Эху Москвы» директор по связям с общественностью сервиса «Яндес.Такси» Владимир Исаев уверял, что у Михаила не было конфликта с работодателем: «Водитель попросил поддержки в разборе блокировок. По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме».

К офису компании оперативно подъехали сотрудники полиции, задержали мужчину и доставили в отделение. Сейчас ведется расследование, с задержанным работает специализированная бригада медиков.

Между тем, Интерфакс, со ссылкой на свои источники в компании «Яндекс», сообщает, что таксиста действительно несколько раз отстраняли от работы из-за многочисленных нарушений. Также есть информация, что ранее он был судим.