Места массовых захоронений жертв политических репрессий обнаружили археологи под Екатеринбургом

Места массовых захоронений жертв политических репрессий обнаружили археологи во время научно-поисковых работ под Екатеринбургом. Обе зоны расположены на 12 километре Московского тракта, где установлен мемориал. В музее истории Екатеринбурга рассказали, что на этом месте, по разным данным, захоронены от 20 тысяч, до 40 тысяч человек. – сообщает «Коммерсантъ». Завтра в России День памяти жертв политических репрессий.

Ежегодная акция «Возвращение имен» проходит сегодня в онлайн формате. Это сделано из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Прямая трансляция акции «Возвращение имен» продлится до 22 часов на сайте october29.ru.