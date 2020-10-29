Французские следователи допросили человека, напавшего на прихожан в церкви в Ницце

По информации СМИ, нападавший сообщил, что ему 25 лет и его зовут Брахим. Во время задержания злоумышленник получил несколько пулевых ранений, он госпитализирован. В результате нападения убиты три человека, одна из жертв обезглавлена.



Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении антитеррористического плана на всей территории страны. Кастекс назвал произошедшее подлым и варварским актом.

Президент Путин выразил соболезнования в связи с нападением в Ницце. Путин назвал нападение циничным и жестоким преступлением. Он подчеркнул, что россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции. Об этом говорится в телеграмме на имя президента Макрона.

Между тем, у посольства Франции в Москве сегодня собрались несколько десятков мусульман. Они критикуют президента Макрона за его высказывания об исламе.

Молодые люди, преимущественно в спортивных костюмах с прикрытыми масками лицами организовали пикеты возле особняка на Большой Якиманке, где располагается французского представительство. В руках они держали листы бумаги с портретами французского президента, его супруги и перечеркнутым названием еженедельника Шарли Эбдо, чьи карикатуры на пророка Мухаммеда вызывают гнев отдельных верующих. Сатирическое издание один из пикетчиков назвал газетой террористической исламофобии.

Протестующие осуждают Макрона за сделанные им после теракта в Париже заявления, заявляют, что оскорблены ими, однако выступают против радикализма, в частности осуждают сегодняшнее нападение в Ницце.

Возле посольства дежурили несколько автобусов полиции. Силовики вмешались в происходящее лишь однажды, когда участник бросил фотографию Микрона на асфальт и наступил на нее. Активиста отвели в сторону, но задерживать не стали, рассказал «Эху Москвы» один из очевидцев. Мероприятие, как ни странно, прошло без задержаний. Документы у участников не проверяли.

Активисты пообещали вновь прийти к посольству Франции завтра после полудня. Стоит напомнить, что в Москве запрещены массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса.