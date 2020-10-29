Вооружённый ножом человек, планировавший нападение, задержан во французском Лионе

Полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала в четверг у железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. Об этом сообщил телеканал «Си-ньюс» со ссылкой на источники в полиции. По их данным, злоумышленник готовился совершить нападение.