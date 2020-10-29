Z Архив новостей новости
5 9 6 2289
15:31, 29 октября 2020

Антитеррористический план введен во всей Франции после нападения в Ницце

Об этом объявил премьер-министр страны Жан Кастекс. Он пообещал, что ответ властей будет твердым, беспощадным и немедленным. Завтра утром президент Эммануэль Макрон созовет совет безопасности. Сейчас Макрон направляется в Ниццу.

Сегодня утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, одна из жертв обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший все время повторял «Аллах акбар». Расследованием занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Проект Обращения Координационного совета Движения «Демократическая Россия» 30 лет назад мы навязали выборы коммунистическому государству. Мы призываем политиков нового поколения объединить усилия и потребовать от власти проведения честных выборов…

5 97 6 7284 27.10
Блоги

+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…

5 95 6 15191 22.10
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

5 203 6 17580 28.10
Новости

фото: Антон Новодережкин / ТАСС В Кремле назвали ужасающей трагедией события в Ницце Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом заявил, что недопустимо и оскорблять чувства верующих, и убивать людей по религиозным мотивам…

5 53 6 5607
Блоги

+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…

5 124 6 13982 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Светлана Тихановская: Этот режим не достоин беларусского народа 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие…

5 95 6 12764 25.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Прекрати, Макрон, пока еще не поздно Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят…

5 448 6 64950 27.10
Блоги

Дмитрий Медведев: К сожалению, мы не всегда выносили правильные уроки из проблем, которые принесли нам XX и XXI века В день 75-летия Организации Объединённых Наций RT публикует статью заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации…

5 126 6 18554 24.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Пять дней до выборов: война Lincoln project против Трампа Есть в Республиканской партии представители истеблишмента, которые не приняли Трампа с самого начала и с течением времени заняли еще большую оппозицию. Их называют never trumpers, «Трамп-никогда»...

5 95 6 15425 05:53
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Подачка в форме премии Я понимаю, что для белорусской оппозиции любой символический жест важен и любое внимание приятно. Но вот такое присуждение Премии имени Сахарова Европарламентом похоже на подачку и какую-то издевку. Вот вам на всех – сколько вас там?..

5 45 6 18003 22.10
Блоги

+ Комментарий Путина по ситуации с Навальным Комментарий Путина по ситуации с Навальным «Если бы фигуранта, о котором вы говорите, действительно — власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить — вряд ли отправили бы его на лечение в Германию»…

5 273 6 60956 22.10
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Таратута журналист

Америка перед выбором С точки зрения республиканцев, победа Байдена – это прыжок в пропасть. Многие из них считают, что в этом случае они потеряют ту Америку, которую они знали и любили, в которой хотят жить…

5 292 6 51829 26.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Что еще должно быть ограничено? Полного локдауна не будет по двум причинам: экономика уже может не выдержать; граждане уже могут не выдержать и начнутся бунты…

5 49 6 8991 23.10
Блоги

Джо Байден призывает руководство США остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах Он также призывает полностью обеспечить соблюдение Раздела 907 и прекратить поставки военной техники в Азербайджан…

5 47 6 8745 28.10
Блоги

+ Задержания террориста в Ницце Задержания террориста в Ницце «Этот человек кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медицинскую помощь после задержания. Один из убитых обезглавлен»...

5 86 6 17233 13:43
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Николай Усков: Мы идем к какому-то миру, где безопаснее молчать Это меня совершенно не устраивает. Мне кажется, что нам всем нужно объединяться и защищать наши базовые цивилизационные ценности…

5 57 6 11632 10:12

Популярное за неделю

Новости

фото: AP / ТАСС Россия просит приостановить исполнение решений международного суда по иску экс-акционеров ЮКОСа В феврале суд в Гааге обязал Россию выплатить им десятки миллиардов долларов — вскоре начались аресты активов…

5 86 6 18193
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Удаленка — испытание для раздутых структур, где люди ничего не делают, кроме как находятся в офисе. Карантина не будет, за исключением, может, Москвы. Это тот случай, когда по неправильной причине власть делает правильную вещь…

5 92 6 99401 24.10
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3336550
К 115-летию Манифеста 17-го октября 1905 г.
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4193 25.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Как Путин всех обманул с пенсиями И, кстати, только что в очередной раз — шестой год подряд, — были «заморожены» накопительные пенсии…

5 219 6 232809 25.10
Блоги

Алексей Навальный политик

Как понять, что Путин врёт? Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия…

5 376 6 135339 23.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8824336
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4684059

Сегодня в эфире