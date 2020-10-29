Антитеррористический план введен во всей Франции после нападения в Ницце

Об этом объявил премьер-министр страны Жан Кастекс. Он пообещал, что ответ властей будет твердым, беспощадным и немедленным. Завтра утром президент Эммануэль Макрон созовет совет безопасности. Сейчас Макрон направляется в Ниццу.

Сегодня утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, одна из жертв обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший все время повторял «Аллах акбар». Расследованием занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры.