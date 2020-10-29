Курс рубля падает вслед за нефтяными котировками

Аналитики объясняет это ожидаемым падением спроса на сырье из-за пандемии. Курс доллара на московской бирже сегодня уверенно преодолел отметку в 79 рублей. Еще на прошлой неделе был 76.

По словам экспертов, рубль реагирует на ситуацию с ценами на нефть. Котировки эталонных марок сегодня упали на 4% — североморская смесь Brent торгуется ниже 38 долларов за баррель, техасская нефть — ниже 36.

Аналитики отмечают, что давление на рынок оказывают новые карантинные меры, о которых объявили власти европейских стран, в частности, Германии и Франции. Они предусматривают закрытие ряда предприятий и заведений, что означает замедление экономики и снижение потребностей в нефти.

Кроме того, никуда не ушли базовые проблемы — избыток предложения нефти при нехватке резервуаров для ее хранения.

Базовая цена нефти марки Urals в российском бюджете на 2020 год составляет 42 доллара за баррель.