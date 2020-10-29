В городе Авиньоне на юго-востоке Франции полицейские застрелили человека, который пытался напасть на них с ножом

По информации радиостанции Europe 1, мужчина кричал «Аллах акбар». Это произошло спусти два часа после нападения в Ницце. Неизвестный напал на прихожан собора Нотр-дам. Погибли не менее трех человек.

Террорист ворвался в храм в центре Ниццы перед утренней мессой. Он успел ранить несколько человек, одной женщине он перерезал горло. Такие подробности рассказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози после посещения места ЧП, заявив о ещё одном ударе «исламо-фашизма». По его словам, нападавший постоянно повторял «Аллах акбар». Погибли по меньшей мере три человека. Полиция тяжело ранила преступника.

Делом о нападении на храм в Ницце занимается Национальная антитеррористическая прокуратура. Премьер-министр Жан Кастекс, который этим утром представлял в Национальной Ассамблее положения о новом карантине во Франции, прервал свою работу, чтобы немедленно отправиться в Антикризисный центр. Нападение в Ницце осудил Французский совет мусульман. Он призвал верующих в знак солидарности отказаться от намеченных на сегодня праздничных мероприятий по случаю Мавлида — дня рождения пророка Мухаммеда.

Власти Франции обещают, что ответ на нападение в Ницце будет быстрым и решительным. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Сегодня же в саудовском городе Джидда охранник французского консульства получил ранения в результате нападения неизвестного, вооруженного острым предметом, — передает телеканал

Sky News Arabia. В местной полиции сообщили, что нападавший задержан. Это подданный королевства. Посольство Франции резко осудило это нападение и призывает французских граждан в Саудовской Аравии быть максимально осторожными.

Две недели назад под Парижем выходец из России обезглавил школьного учителя, который показал на уроке карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. После этого убийства во Франции были проведены операции против предполагаемых исламистов, несколько организаций запрещены.