За сегодняшний день в Авиньоне и Ницце произошло два террористических нападения на граждан. Если Франция не изменит кардинально свою политику, страну и дальше ждут теракты на религиозной почве. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института нового общества Василий Колташов.

«Если Франция не будет радикально менять образовательную политику, требование к гражданам и религиозным организациям, мы увидим новые террористические акты, которые будут во французской истории очень много. Эту лавину подобных инцидентов будет сложно остановить, если страна не поменяет свою политику», — сказал он.

По словам Колташова, у Франции есть основная проблема — «это экономическая нестабильность и невозможность экономического роста, невозможность интеграции огромного количества иностранных граждан, приехавших во Францию».

«Получается, что такой радикальный ислам вербует своих сторонников среди тех, кто оказался в безысходном положении, кто не попал в потребительский рай во Франции, а оказался между ним или далеко от него», — сказал он.

По мнению Колташова, нормализовать ситуацию может переход от толерантности и мультикультурализма к жесткой республиканской этике.

«Естественно это будет через школу, армию, всевозможные структуры, и со значительным результатом. Франция — нация политическая, была во всяком случае. Если они жестко не возвращаются к этому формату, то они в них (терактах) захлебнутся», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в результате нападения радикализированного мусульманина на людей около церкви в Ницце, трое погибли. Как передали некоторые СМИ, один из погибших — 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим. Полиция еще работает на месте происшествия и еще передала не всю информацию о случившемся.

А во французском Авиньоне полиция застрелила мужчину, который пытался напасть на полицейских с ножом, сообщает радиостанция Europe 1.