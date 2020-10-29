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14:07, 29 октября 2020

В Москве на Большой Якиманке проходит стихийный митинг мусульман

фото: стопкадр видео Telegram-канала Mash
фото: стопкадр видео Telegram-канала Mash

Несколько десятков человек, в основном в спортивных костюмах, около полудня собрались у входа в посольство Франции в центре Москвы. Один из них на условиях анонимности сказал «Эху Москвы», что участники акции — мусульмане, которых глубоко оскорбили очередные публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Верующий подчеркнул, что подобные поступки недопустимы, и люди пришли к дипломатическому представительству республики, чтобы объявить бойкот. По их мнению, политика французского руководства последних недель унижает достоинство всех, кто считает себя мусульманами.

Какое-то время собравшиеся просто стояли. Они высказывали своё недовольство, в основном друг другу. У некоторых были плакаты с надписями на арабском.

Почти сразу к посольству приехали два автозака и ещё один автомобиль полиции. После нескольких минут уговоров, митингующие подчинились требованию людей в форме. Перед этим собравшиеся хором крикнули «Аллаху акбар»

В настоящее время акция продолжается. В Кремле события в Ницце назвали ужасающей трагедией. Именно так выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать людей. Песков подчеркнул, что в России журнал, подобный французскому Charlie Hebdo, невозможен из-за ограничений в законодательстве.



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