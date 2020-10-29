Прихожане собора в Ницце подверглись нападению неизвестного с ножом

Власти уже сравнивают атаку с недавним убийством учителя Самюэля Пати под Парижем.

Нападение произошло рано утром — как предполагается, неизвестный с ножом ворвался в собор Нотр-Дам в центре Ниццы, где и атаковал прихожан и служителей храма. В результате, по последним данным погибли три человека. Причем одна из жертв, подчеркнули власти, была обезглавлена.

Еще один убитый, по разным данным, священник или сторож собора. Также есть раненые. Самого нападавшего задержали, в ходе спецоперации он получил ранения, но остался жив, его доставили в больницу.

Источник французского телеканала BFM утверждает, что злоумышленнику с ножом около 25 лет, он арабской внешности. При себе он не имел никаких документов, а представляться отказывается. Как утверждается, полиции он неизвестен.

Власти Ниццы уверены: произошедшее возле собора Нотр-Дам – теракт. По словам мэра города Кристиана Эстрози, нападавший постоянно кричал «Аллах акбар», причем не только во время своей атаки, но и после задержания, когда ему оказывали медицинскую помощь. Чиновник на этом фоне призвал разобраться с радикальным исламизмом.

Сейчас у здания церкви находятся машины полиции, пожарных и скорой помощи. Власти Ниццы ранее предупреждали о возможной угрозе взрыва собора Нотр-Дам. Все храмы в целях безопасности закрыты. В город выехал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Всего пару недель назад в городе близ Парижа выходец из России чеченского происхождения обезглавил преподавателя, в рамках урока по свободе слова показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был убит. Макрон назвал это преступление терактом.

Глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования близким жертв нападения в Ницце. Он написал в «Твиттере», что в французами сейчас вся Европа.

Если Париж не изменит кардинально свою политику, подобные теракты не прекратятся, — такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института нового общества Василий Колташов. «Если Франция не будет радикально менять образовательную политику, требование к гражданам и религиозным организациям, мы увидим новые террористические акты, которые будут во французской истории очень много. Эту лавину подобных инцидентов будет сложно остановить, если страна не поменяет свою политику», — сказал он.

По словам Колташова, у Франции есть основная проблема — «это экономическая нестабильность и невозможность экономического роста, невозможность интеграции огромного количества иностранных граждан, приехавших во Францию». «Получается, что такой радикальный ислам вербует своих сторонников среди тех, кто оказался в безысходном положении, кто не попал в потребительский рай во Франции, а оказался между ним или далеко от него», — сказал он.

По мнению Колташова, нормализовать ситуацию может переход от толерантности и мультикультурализма к жесткой республиканской этике.

Растущий гнев мусульманского мира в ответ на резкие заявления президента Макрона и других представителей французских властей в отношении исламского радикализма требует от Франции большей взвешенности и разумного подхода, считают некоторые европейские наблюдатели.

Вслед за президентом Эрдоганом, обвинившем Макрона в проведении кампании ненависти против мусульман в Европе, которую Анкара сравнила с отношением к евреям перед Второй мировой войной, осуждения слов французского президента последовали и из уст лидеров других мусульманских стран, отмечает издание Le Monde. – Масла в огонь подлили призывы министра внутренних дел Франции, цитата, «бороться с внутренним врагом».

Несмотря на, в целом, единодушную поддержку Парижа со стороны ЕС и осуждение Брюсселем турецкого бойкота французских товаров, мусульманский мир не готов согласиться с правом так называемого «свободного мира» публиковать оскорбительные, по мнению исламского большинства, карикатуры на пророка Мохаммеда, пишет The New York Times.

Газета цитирует мнение представителя верховного духовенства Саудовской Аравии, который заметил, что клевета на мусульманские ценности лишь играет на руку исламским экстремистам. Франции нужно быть гораздо осторожней и не позиционировать себя «защитником христианской Европы», будучи страной, где живет более пяти миллионов мусульман, считает эксперт издания.

Обозреватель сайта openDemocracy также уверен, что борьба с религиозным фанатизмом должна быть направлена в равной степени как против радикальных исламистов, так и против антиисламских и антисемитских заявлений и преступлений.