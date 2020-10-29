Путин: В России не будет тотальных ограничительных мер из-за коронавируса

Президент предложил продлить налоговые отсрочки для пострадавших отраслей. Кроме того, будет продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год. Путин напомнил, что для малого и среднего бизнеса уже вдвое снижены страховые взносы, причем на постоянной основе.

Путин считает, что властям на фоне пандемии удалось сохранить экономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции.

Между тем, рубль продолжает снижаться к доллару и евро вслед за нефтью. На бирже в Лондоне баррель марки Brent опустился на 3% к уровню закрытия предыдущих торгов до 38, 37 долларов, — сообщает ТАСС.