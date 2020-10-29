Песков: Конфессиональная принадлежность в РФ никоим образом не является критерием для избрания на госдолжности

Конфессиональная принадлежность в России никоим образом не играет определяющей роли при назначении или избрании кандидатов на госдолжности в России, — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на этот вопрос корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы», Дмитрий Песков отметил: «Конфессиональная принадлежность в нашей стране никоим образом не является каким-то критерием для назначения или избрания на государственные должности».

При этом пресс-секретарь добавил, что «никаких ограничений де-юре у нас по этим критериям не существует и существовать не может».