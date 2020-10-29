Песков подчеркнул, что Минздрав не запрещает медикам комментировать тему о коронавирусе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сказал, что рекомендации Минздрава РФ не запрещает медикам комментировать тему о коронавирусе — это попытка избавиться от противоречивых точек зрения.

На просьбу корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировать рекомендации Минздрава подведомственным учреждениям согласовывать комментарии о коронавирусе с пресс-службами министерства, пресс-секретарь ответил: «Он не запрещает, нет, конечно, это не запрет. Поймите, просто разнобой в высказываниях, что называется, подведомственных врачей о коронавирусе, но действительно послушайте, когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, а третий, что это нужно, а четвертый, что это не нужно, это неправильно. Врачи все-таки отвечают за здоровье людей, и это, наверно, для людей плохо, для нас с вами».

По словам Пескова, необходимо просто согласовывать (комментарии), «никто никому ничего не запрещает. «Просто это призыв к тому, чтобы не было такого маразма», — сказал он.

Также Песков добавил, что данные рекомендации касаются вопросов профилактики, а не данных или статистике по заболеваемости.