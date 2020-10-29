Песков прокомментировал инициативу властей Чечни о выплатах за наречение новорожденных в честь пророка Мухаммеда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не знают всех деталей инициативы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова выплатить денежную компенсацию каждой семье, где новорожденному дадут имя в честь пророка Мухаммеда.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь отметил, что считает это возможным при наличии свободных средства в бюджете Чечни.

«Нам в деталях ничего об этой инициативе неизвестно, поэтому я не могу это прокомментировать. Если в республике есть свободные средства, если любые свободные деньги регионального бюджета используются на повышение рождаемости, это только благо», — сказал он.

При этом он добавил, что также не известны детали инициативы и вместе с этим бюджетные параметры Чеченской республики.