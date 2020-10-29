Песков: Ряд регионов России достиг критической черты в возможности бороться с коронавирусом

Кремль фиксирует максимальную нагрузку на отечественную систему здравоохранения из-за распространения коронавируса, в ряде регионов уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Когда идет максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы. В данном случае у нас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения» — сказал представитель Кремля. Для примера он привел показатель по заполняемости коек в больницах: в ряде регионов свыше 90% коек для заразившихся коронавирусом заняты. «То есть это фактически критическая черта», — отметил Песков.

Он также обратил внимание на возникающую «потребность в медицинском персонале, во врачах, повышенную потребность в лекарствах». «Естественно, это все создает очень большие трудности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, заметив, что все ответственные чиновники и службы работают «практически в круглосуточном режиме».