Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал исламским фашизмом нападение в церкви в Ницце

«Этот человек кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медицинскую помощь после задержания. Один из убитых обезглавлен», — рассказал Эстрози журналистам.

Из соображений безопасности власти решили на время закрыть все церкви и религиозные учреждения. В результате нападения погибли два человека, еще один в критическом состоянии. Кроме того, госпитализирован сам нападавший. Его личность пока не установлена.

Телеканал BFM передает, что к расследованию подключилось подразделение прокуратуры, которое занимается делами о терроризме. В Ниццу едет и президент Франции Эммануэль Макрон.