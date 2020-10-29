Российские дипломаты подтвердили, что турист из России умер в Анталье из-за последствий коронавируса

Представитель генконсульства заявил ТАСС, что сейчас решается вопрос об отправке тела в Россию.

Газета «Московский комсомолец», ссылаясь на вдову погибшего, пишет, что страховая компания отказывается выплатить больнице 2 тысячи долларов за лечение.