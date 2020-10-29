Люблинский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского

Он признан виновным в организации экстремистского сообщества. Также суд назначил Ребровскому дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год, запретил в течение 3 лет размещать материалы и обращения в интернете и в качестве дополнительной меры предписал подсудимому наблюдение у психиатра, — сообщает РИА.

Судья Владимир Кузнецов не усмотрел в деле провокаций со стороны сотрудников правоохранительных органов. В основу приговора легли первые показания Ребровского, от которых он затем отказался.

Дело Ребровского рассматривается повторно. В апреле 2019 года он заключил досудебное соглашение и получил 2,5 года колонии, но впоследствии пожаловался на давление, отказался от своих показаний и не признал вины. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.