Неизвестный напал на людей с ножом около церкви Нотр-Дам в Ницце

Власти города склонны считать случившееся терактом. Пока данные об атаке возле одной из церквей Ниццы отрывочны. Известно лишь, что среди тех, кто подвергся нападению, были, в том числе, и служители собора.

По последним сведениям, погибли три человека, и среди них — священник, а еще один находится в критическом состоянии. Одна женщина, по данным источника агентства Reuters в полиции, обезглавлена. Также есть раненые.

Кто именно совершил атаку, также еще предстоит выяснить. В ходе задержания нападавшего ранили, он в больнице. При этом мэр Ниццы Кристин Эстрози подчеркнул, что нападавший кричал «Аллах Акбар». Тем самым он сравнил произошедшее с убийством учителя Самюэля Пати под Парижем.

Все церкви Ниццы власти распорядились временно закрыть. Местная полиция, помимо прочего, предупредила жителей города о возможной угрозе взрыва: в ведомстве сейчас проверяют информацию о предполагаемой бомбе в местном соборе Нотр-Дам. В город выехал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Несколько недель назад в городе близ Парижа выходец из России чеченского происхождения обезглавил преподавателя, в рамках урока по свободе слова показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был убит. Макрон назвал это преступление терактом.