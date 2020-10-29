Немерюк: В Москве пока не планируют обязательного введения QR-кодов для ресторанов и кафе

В Москве пока не планируют обязательного введения QR-кодов для ресторанов и кафе, так как большая их часть оформлена по инициативе заведений. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, на сегодняшний день система QR-кодов введена в более, чем 1600 заведениях в городе Москве.

«При этом только чуть больше половины имеет ночной режим. Поэтому большое количество дневных заведений на добровольной основе уже присоединились. Я думаю, что она будет вводиться и в других ресторанах и кафе по Москве. О каких-то количествах и обязательствах вопрос не стоит на сегодняшний момент. Но рестораторы сами добровольно присоединяются», — сказал Немерюк.

«Эта система была предложена коллегами из ночных клубов и баров, понимая, что такие же меры приняли другие страны. Она была введена и хорошо себя зарекомендовала. И может дальше распространяться», — отметил он.