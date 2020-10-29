«Первый канал» готовит иски о защите деловой репутации из-за скандала вокруг музыкального шоу «Голос»

Ложные заявления председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, актера Станислава Садальского и музыкального критика Сергея Соседова в адрес шоу талантов стали причиной подачи исков. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ранее Садальский рассказал, что одна из конкурсанток Александра Будникова — дочь ведущего канала. Кроме того, актер уверял, что на шоу в основном попадают «по блату», а простые талантливые люди участвовать в проекте не могут.

Сурайкин в свою очередь сказал, что на шоу побеждают «блатные детки». Соседов эти заявления поддержал, добавив, что телепередача не всегда транслируется в режиме онлайн. Это, уверен музыкальный критик, позволяет фальсифицировать результаты голосования.

Это уже не первый скандал вокруг проекта «Голос». В прошлом году в финале одного из сезонов «Голос.Дети» с отрывом в более чем 80 тысяч человек победила дочка певицы Алсу. Тогда телеканал сообщил, что была зафиксирована накрутка голосов ботами.

Обвинения пресс-служба «Первого канала» отрицает, отмечая при этом, что честность и равные возможности — основные принципы проекта