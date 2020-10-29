Больше всего от эпидемии коронавируса, по данным Росстата, пострадали молодые семьи

Как отмечается, почти две трети супругов в возрасте от 18 до 25 лет жаловались на нехватку денег на другие товары помимо еды и одежды.

Доля молодых россиян, состоящих в браке, но не имеющих денег на товары длительного пользования, увеличилась стремительно. Еще год назад их было чуть менее 50%, сейчас – уже 64%, следует из опроса Росстата.

Опрошенные газетой «Ведомости» эксперты консалтинговой сети FinExpertiza полагают, что сильнее всего по молодым семьям ударили ограничения в сфере услуг в первую волну эпидемии: именно там, считают аналитики, они часто выбирают работу в возрасте до 25 лет. Ограничения же привели, в том числе, к сокращению сотрудников. Поддержка от государства в свою очередь, отмечают эксперты, была меньше, чем другим категориям россиян.

Помимо этого, по данным Росстата, деньги только на еду и одежду могут тратить примерно 62% неработающих пенсионеров – их доля также выросла по сравнению с прошлым годом. А вот среднее финансовое положение многодетных семей, как утверждается, напротив, в этом году улучшилось.

Около половины из них сказали, что не могут себе позволить бытовую технику или мебель, но в прошлом году их было около 60%. В целом же наиболее благополучно в финансовом плане, согласно опросу, чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе, а хуже всего свои доходы оценивают в Брянской области.

Ранее Росстат оценил падение реальных доходов россиян во втором квартале этого года почти в 8,5%. Сильнее этот показатель падал в 1999 году.