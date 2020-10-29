Испанский судья утверждает, что главе Каталонии от имени России обещали поддержку в случае отделения региона

Накануне по этому делу был задержан 21 подозреваемый. По версии судьи Хоакина Агирре, который ведет расследование, главе Каталонии в Москве обещали погасить весь долг перед Испанией, а это, по разным данным, от 77 до 330 миллиардов евро, а также прислать 10 тысяч солдат на случай возможного военного конфликта.

В российском посольстве решили все высмеять и сказали, что к числу 10 тысяч следует прибавить два нуля, а войска готовили к переброске на самолетах времен гражданской войны.

Как пишет газета El Periodico, данные следствия основаны на телефонном разговоре одного из соратников Карлеса Пучдемона. В отношении бывшего главы Каталонии расследуют дело о растрате госсредств на проведение в 2017 году незаконного, с точки зрения Мадрида, референдума о независимости региона от Испании.

Пучдемон в настоящее время находится в Бельгии. Власти страны решили его не арестовывать.