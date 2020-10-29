Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который напал на людей в городской церкви

Как минимум один человек погиб. Некоторые местные СМИ утверждают, что речь идет о 70-летнем пенсионере, который был обезглавлен нападавшим.
Мэр Ниццы считает нападение террористическим актом. Других подробностей пока нет.
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Как минимум один человек погиб. Некоторые местные СМИ утверждают, что речь идет о 70-летнем пенсионере, который был обезглавлен нападавшим.
Мэр Ниццы считает нападение террористическим актом. Других подробностей пока нет.
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