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12:01, 29 октября 2020

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который напал на людей в городской церкви

Как минимум один человек погиб. Некоторые местные СМИ утверждают, что речь идет о 70-летнем пенсионере, который был обезглавлен нападавшим.

Мэр Ниццы считает нападение террористическим актом. Других подробностей пока нет.



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