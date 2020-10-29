Руководитель госпиталя на ВДНХ ответила на критику мундепа из-за «неприемлемых условий» для больных коронавирусом

Заместитель главного врача ГКБ 24, руководитель госпиталя на ВДНХ Светлана Зейналова ответила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» на критику муниципального депутата Дениса Шендеровича из-за «неприемлемых условий» при госпитализации в переоборудованный павильон для больных коронавирусом.

«Коллектив нашего госпиталя в крайнем недоумении. И то, что указывается в этом видеообращении господина Шендеровича (на Facebook), мне крайне удивительно. Меня крайне возмущает такие заявления, что у нас все закрыто и никто не подходят», — заявила она.

По словам Зейналовой, депутат поступил в госпиталь в 13.59 на скорой помощи, в 14.09 он уже был осмотрен врачом. «Были взяты все анализы: сделано ЭКГ, взяты мазки, и в течение 15 минут он был переведен на койку в отделение.

В этом отделении было всего два человека, не было скученности людей. Он находился в палате относительно в комфортных условиях, она была не полностью заполнена», — рассказала она.

Что касается санузлов, добавила руководитель госпиталя, то каждое отделение обеспечены туалетами в шаговой доступности.

«Павильон очень большой, госпитализация осуществляется поэтапно. Поэтому те туалетные комнаты, которые он показал, они относились к отделениям, которые еще не введены в эксплуатацию, и там нет пациентов. В туалет в этом госпитале сходить можно, на стенах висит навигация, и туалеты находятся в шаговой доступности», — сказала она.

Все претензии, связные с питанием пациента, объяснила С. Зейналова, необоснованны, потому что обед в госпитале проходит по расписанию в 14.00, ему предложили полдник, а до ужина (в 17.30) он уже выписался.

«Он говорит, что провел у нас около 6 часов и его не кормили. Меня удивляет то, что он вышел с этой территории около 17.00, значит, находился он менее трех часов в госпитале, если учесть, что поступил он в 13.59. И пациент не сообщил никому, что на данный момент был голодным», — отметила она.

На момент госпитализации Шендеровича, сказала руководитель госпиталя, в палате находились две медсестры, которые выполнили все свои обязанности, а лечащий врач провел с ним беседы. «Но больной отказался находиться у нас и принимать какие-либо медикаменты и лечение. И заявил, что лечиться у нас не хочет. Может открытая площадка не устроила, но вся информация предоставлялась и обговаривалась», — подчеркнула она.

По словам Зейналовой, в госпитале есть все необходимые препараты, и все поступающие пациенты получают необходимое лечение, и проверка Роспортребнадзора подтвердила, что все нормативы соблюдены.

«С подтвержденным диагнозом COVID-19 у нас более 300 пациентов. А всего в госпитале 1200 коек», — сказала она.

Накануне муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович отказался от госпитализации в переоборудованном для больных коронавирусом 75-м павильоне ВДНХ из-за неприемлемых условий, заявив, что «это не госпиталь, а обсерватор. Там никого не лечат. Туда свозят людей просто лежать — выживут, не выживут».