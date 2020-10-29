У летучих мышей в России обнаружили коронавирус

В Роспотребнадзоре посоветовали не трогать животных и не разорять места их обитания, передает «РИА Новости».

Эксперты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у обитающих в стране летучих мышей. Как сообщила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Анна Сперанская, типы этих вирусов еще предстоит выяснить.

Специалист считает, что летучие мыши не опаснее других диких животных, например лис или ежей, которые также переносят опасные для человека вирусы, и чтобы обезопасить себя, достаточно не трогать рукокрылых и не разорять их убежища.

Напомним, что первая вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По версии властей КНР, очагом распространения заболевания стал местный рынок морепродуктов. Источник заболевания до сих пор неизвестен. Всемирная организация здравоохранения предполагала, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей.

Китайские ученые, в свою очередь, заявляли, что промежуточными переносчиками COVID-19 могли быть панголины — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам.